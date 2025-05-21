Sandıklı'da Modern Çöp Konteynerleri Dağıtım Töreni

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından temin edilen ve köylerin önemli ihtiyaçlarından biri olan çöp konteynerlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törene Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel'in yanı sıra İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Nazif Yiyit, Ahmet Aktürk, Ali Açıkgöz ve İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan katıldı. Çevre temizliği ve köylerde sağlıklı atık yönetiminin sağlanması amacıyla yürütülen projeyle çok sayıda köye dayanıklı ve modern çöp konteynerleri teslim edildi. Vatandaşların günlük yaşam konforunu artıracak bu adım, köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Törende konuşan Kaymakam Önder Çengel, "Sandıklı'daki köylerimizin temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bu çalışma, hem çevre sağlığına katkı sunacak hem de yaşam kalitesini yükseltecek. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Program, konteynerlerin köy muhtarlarına teslim edilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR