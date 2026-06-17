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Sandıklı'da dikiş nakış kursu sergisi yoğun ilgi gördü

Sandıklı'da dikiş nakış kursu sergisi yoğun ilgi gördü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Reşadiye köyünde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen dikiş nakış kursunun yıl sonu sergisi, ilçe protokolünün katılımıyla törenle ziyarete açıldı. Sergide kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilenirken, öğrenci gösterileri renkli anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Reşadiye köyünde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen dikiş nakış kursunun yıl sonu sergisi törenle ziyarete açıldı.

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri çerçevesinde, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı serginin açılışına, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, eşi Fazilet Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şenel Yavuz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Battal Gazi Karabağ katıldı.

Usta öğretici Hesna Ersoy rehberliğinde gerçekleştirilen kursta üretilen el işi ürünler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Etkinlikde Reşadiye İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından sunulan gösteriler ise renkli görüntülere sahne oldu. İzleyicilerden beğeni toplayan gösteriler, sergi açılışına coşkulu bir atmosfer kattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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