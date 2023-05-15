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Sandığa gidemeyenlere 'seyyar sandık' gitti

Sandığa gidemeyenlere 'seyyar sandık' gitti

Yerel Haberler

Gazipaşa'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

Gazipaşa'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa seçmenler için bu seçimde de ilçede seyyar sandıklar oluşturuldu. Gazipaşa İlçe Seçim Kurulu görevlileri, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oluşturulan seyyar sandıkları önceden başvuruları kabul edilen seçmenlere yardımcı olabilmek için sabah saatlerinde Gazipaşa Adliyesi önünden hareket etti. Ekipler, ilçede yaşayan ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan evlere seyyar sandık götürdü. Sandık görevlileri tarafından oy kullanma işlemi hakkında bilgi verildikten sonra taşınabilir kabine 5 seçmen oylarını attı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Gazipaşa Yerel Haberler

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