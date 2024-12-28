Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürlüğü'ne Yeni Atama

Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürlüğü'ne Bilecik İl Müdürü Abdullah Ay atanırken, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in de asaleten ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürlüğü'ne Bilecik İl Müdürü Abdullah Ay atandı. Ayrıca, vekaleten atanan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in de asaleten ataması yapıldı. - KAYSERİ