Sanayi sitesinin seyyar berberi, esnafı dükkan dükkan gezerek tıraş ediyor

Samsun'da sanayi dönüşüm sürecinin ardından ilginç bir meslek hikayesi ortaya çıktı.

Samsun'da sanayi dönüşüm sürecinin ardından ilginç bir meslek hikayesi ortaya çıktı. Yüzlerce esnafın faaliyet gösterdiği Toybelen Sanayi Sitesi'nde berber bulunmaması üzerine, 25 yıllık berber Mürsel Bülbül çözümü "seyyar berberlikte" buldu. Elinde çantasıyla dükkan dükkan gezen Bülbül, esnafı yerinde tıraş ediyor.

Canik ilçesinde yer alan Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki esnafın yeni yapılan Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmasıyla birlikte eski bölgede yıkım süreci başladı. Gülsan Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır berberlik yapan 44 yaşındaki Mürsel Bülbül ise müşterilerinin taşınmasının ardından yalnız kaldı. Yeni sanayi sitesinde henüz berber dükkanlarının olmaması üzerine Bülbül, çantasını alarak esnafı tek tek ziyaret etmeye başladı.

Gittiği her dükkanda hizmet veren Bülbül, gün içinde sınırlı sayıda tıraş yapabildiğini belirterek işin zorluklarına dikkat çekti.

25 yıldır aynı esnafa hizmet verdiğini ifade eden Mürsel Bülbül, "Gülsan Sanayi Sitesi'nde 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Esnaf Toybelen'e taşınınca ben orada tek kaldım. Burada bize dükkan verilip verilmeyeceği belirsiz olduğu için bu şekilde çalışıyorum. Çocuğum var, ev geçindiriyorum. Esnafı takip etmek zorundayım. Elimde çantayla dükkan dükkan geziyorum" dedi.

Seyyar çalışmanın zor olduğunu vurgulayan Bülbül, "Ben bu esnafın 25 yıldır tanıdığı biriyim. Onlarla iç içe çalıştım. O yüzden buradayım. Gün içinde 4-5 tıraş yapabiliyorum, 10 olduğu pek olmuyor. Sürekli gezmek bedenen zorlayıcı, buraya gelip bu işi yapmak ciddi bir külfet" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
