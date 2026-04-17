Sanatçı Rıza Tamer'in son röportajı ortaya çıktı

Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölümü şüpheli bulunan Rıza Tamer'in son röportajını yaklaşık 5 ay önce konser verdiği Bartın'da yaptığı ortaya çıktı. Savcılık tarafından ölümü şüpheli bulunan sanatçı Tamer, yerel bir haber-sosyal medya sayfasının muhabiriyle röportajında, "Bartın'a daha önce de bir kaç defa gelmiştim. Barış Akarsu'nun memleketi olduğu için şeref ve onur duyduk, koşa koşa geldik. Çok sıcak bir ortamla karşılaştık. Çok teşekkür ederim gerçekten" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı