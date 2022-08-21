Sanatçı Mithat Körler Başkan Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi Yerel Haberler Eskişehirli sanatçı Mithat Körler, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Eskişehirli sanatçı Mithat Körler, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile Miraç Mete Yüksel de hazır bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda Körler'e ziyareti nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Mithat Körler Mahmut Fındık Bozüyük Yerel Haberler

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