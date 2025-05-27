Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışanlarından Delege Seçimlerine İptal Davası

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çalışanlarından Delege Seçimlerine İptal Davası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Tarım İş Sendikası'na bağlı il müdürlüğü çalışanları, 23 Mayıs'taki delege seçimlerinin iptali için mahkemeye başvurdu. Seçim sürecindeki usulsüzlük iddiaları ile mahkemeye taşınan konular arasında gizlilik, liste askıya çıkmaması ve oy verme günü bildirimleri bulunuyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, Tarım İş Sendikası İl Delege Seçimlerinin iptali için nöbetçi İş Mahkemesi Hakimliği'ne iptal davası açtı.

Tarım İş Sendikası'na bağlı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, 23 Mayıs'ta yapılan il delege seçimlerinin iptali için dava açtı. Müdürlük çalışanları; adaylık sürecinin gizli yürütülmesi, listelerin askıya çıkmaması, oy verme gününün adaylara telefonla bildirilmesi ve seçimin belirli kişilerin lehine organize edilmesi iddiaları ile mahkemeye başvurdu.

Toplam 5 delegenin seçildiği Samsun Şube Delege Seçimlerinde usulsüzlük olduğunu öne süren Tarım İş Sendikası Üyesi Cemile Diktaş ve çok sayıda çalışan, seçimlerin şeffaf, eşit ve yasalara uygun yapılmadığını iddia ederek Samsun İş Mahkemesi Hakimliği'ne başvurdu.

Seçimler hakkında karar, dava sonucunda verilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı

Milli takımdaki görevinden ayrıldı! İşte nedeni
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar

Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar! İşte verilen ceza
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.