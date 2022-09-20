Samsun haberi | Atakum'da 'Dostluk Panayırı'

Samsun Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen "12. Geleneksel Dostluk Panayırı Çakırlar Korusu"nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci "Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yaraşır bir kent oluşturmalıyız" dedi.

Geliri görme engelli bireylere meslek edindirme, köy okulu oyuncak kütüphanesi oluşturma, kırsaldaki genç kızların eğitimi, üreten kadınların desteklenmesi ve devlet hastanelerinde tedavi gören çocuklara yönelik projeler gibi çalışmalarda kullanılacak olan etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Panayıra katılan ziyaretçiler aşırı sıcaklığa rağmen doyasıya eğlendi. DJ eşliğinde müzikle başlayan program, Ata Bando'nun gösterisi ile devam etti. Animasyon ekibi ile sanat akademisi öğrencileri gösteriler sundu. "Ormanlar Hepimizin" başlıklı çocuk tiyatrosu minik seyircilerden tam not alırken, "Koruda Dans" konulu gösteri izleyicilere görsel şölen yaşattı. "Capcanlı Performans" da izleyicilerden büyük alkış aldı. Katılımcılar, müzik, dans gösterileri ve tiyatro performanslarının yanı sıra güncel konularda bilgilendirme etkinlikleriyle dolu dolu bir gün geçirdi.

Kadın emeğini destekleyen Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden (ATAK), Engelli Yaşam Merkezi'ne kadar birçok kurum ve kuruluşun standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, panayırın önemine dikkat çekerek "Bugün burada elde edilecek gelir, ihtiyaç olan alanlara aktarılacak. O nedenle tüm Atakumluları ve Samsunluları buraya destek olmaya çağırıyoruz. Atakum Belediyesi onların yanında. Çünkü Atakum Belediyesi adını Mustafa Kemal Atatürk'ün adından alıyor. Samsun; İlkadım ve Atakum, Cumhuriyet'in başlangıcı ilk adım kentidir. O nedenle kadınıyla, erkeğiyle, genciyle Atatürk'e ve onun bize bıraktığı Cumhuriyet'e yaraşır bir kent oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN