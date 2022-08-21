Samsun haber! Çarşamba'da akülü sandalye dağıtılacak

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çarşamba'da Biriz, Birlikte Güçlüyüz' temalı konserde bir hayırsever tarafından 88 engelli vatandaşa bağışlanan adına akülü sandalye dağıtılacak.

Çarşamba Belediyesince 18 Eylül Pazar akşamı Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşecek konserde sanatçı Koray Avcı sahne alacak. Ayrıca Hollandalı iş insanı Ron Gezelle'nin bağışladığı 88 akülü araç, engelli vatandaşlara teslim edilecek. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Sevginin kenti Çarşamba'mızda her bir hemşehrimizin yaşamına dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hollandalı iş insanı Ron Gezelle, geçtiğimiz haftalarda Çarşamba'mızda engelli bir kardeşimize akülü bir araç bağışlamıştı. O gün bu bağışların devamının geleceğini, ilçemizde yaşayan ve ihtiyaçları bulunan engelli kardeşlerimize akülü sandalyeleri ulaştıracağımızı belirtmiştik. 88 kardeşimizin hayatına dokunacağımız, yaşamlarında bir iz bırakacağımız bir gece tertip etmiş olduk. Sevilen sanatçımız Koray Avcı bizlerle olacak. Hem bu önemli gecede sevilen şarkılarıyla bizlere eşlik edecek hem de Çarşamba'mızda birlik ve beraberliğin en yoğun hissedildiği günlerden birine tanıklık edeceğiz diye umuyorum. Biz yan yana, omuz omuza olduğumuz sürece her türlü zorluğun, sıkıntının üstesinden geliriz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Geceye sponsor olan firmalarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi birlikte eğlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN