Samsun'da Özel Öğrenciler İçin Sağlıklı Adımlar Projesi Başlatıldı

Samsun'da özel öğrenciler için hazırlanan "Özel Kalplerle Sağlıklı Adımlar" projesi gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Eğitim Programı çerçevesinde yürütülen proje, 10-12 yaş grubundaki hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilere sağlıklı beslenme ve organik tarım konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında 5 gün boyunca Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu, İlkadım Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Açılışta konuşan proje yürütücüsü olan Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu Müdürü Şahin Akın, özel öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesini destekleyen çok sayıda etkinlik planladıklarını belirterek, "Projede 19 Mayıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Özel Eğitim Bölümü ve Ziraat Fakültesinden akademisyenler, öğretim üyeleri ve eğitmenler yer alıyor. Özel öğrencilerimize yönelik bu tarz projelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN