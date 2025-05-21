Samsun'da Köpek Eğlencesi: Dönme Dolap ve Salıncak Keyfi

Samsun'da Köpek Eğlencesi: Dönme Dolap ve Salıncak Keyfi
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Samsun'da bir vatandaş, evcil köpeğini parkta dönme dolaba ve salıncağa bindirerek görenlere keyifli anlar yaşattı. Çocukların ve diğer park ziyaretçilerinin ilgisini çeken bu durum, parkta güzel anların yaşanmasına sebep oldu.

Samsun'da bir vatandaşın evcil köpeğini parkta dönme dolaba ve salıncağa bindirmesi görenleri tebessüm ettirdi.

Birkaç gündür güneşli havanın etkili olduğu Samsun'da vatandaşlar soluğu parklarda alıyor. Özellikle Batı Park ve Doğu Park gibi şehir merkezindeki alanlar, çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çocuk oyun alanları, zaman zaman sevimli dostlara da ev sahipliği yapıyor.

Batı Park'a köpeğiyle birlikte gelen bir adam, tasmasıyla gezdirdiği köpeğini önce dönme dolaba bindirdi, ardından da uzun süre salıncakta salladı. Oyuncaklarda vakit geçiren köpek, çevredeki çocuklar ve vatandaşların ilgisini çekti. Salıncakta keyifli anlar yaşayan köpek, parkta tebessüm dolu anlar yaşattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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