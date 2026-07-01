Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği açısından taşıdığı önem vurgulanırken, deniz şehitleri de anıldı.

Denizlerdeki ticaret hakkının, Türk vatandaşlarına ve Türk bayraklı gemilere tanındığı, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. "Samsunum 1" adlı gemide başlayan etkinlikte saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Akabinde görevleri uğruna hayatlarını kaybeden deniz şehitlerinin anısına Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur tarafından denize çelenk bırakıldı, deniz şehitleri için dua edildi.

Törende konuşan Samsun Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, "Bu yıl 100. yıl dönümü olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı halkın katılımıyla coşkulu bir şekilde kutladık. Denizciliğin paydaşları, denize hizmet eden herkes buradaydı. Güzel bir kutlama oldu" dedi.

Düzenlenen törende 'Samsunum 1' gemisine gezi boyunca Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botları, Samsun Bölge Liman Başkanlığı botu, balıkçı gemileri ve çeşitli tekneler de eşlik etti. Deniz üzerinde gerçekleşen kortej renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar etkinliği ilgiyle takip etti.

Etkinlik, Samsunum 1 gemisi ile deniz turu ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı