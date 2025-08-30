Samsun'da 'İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü'

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, "İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü" ile coşku içinde kutlandı.

Samsun Müzesi'nden başlayan yürüyüş, Kurtuluş Yolu güzergahında gerçekleşti. Askeri bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşe protokol üyeleri, vatandaşlar, kurum ve kuruluşların personeli, bayrak ve flama ekipleri, askeri erkan ve gaziler katıldı. Tütün İskelesi'nde son bulan yürüyüş sonrası düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için dua edildi. Vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte yaşadı. Program, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN