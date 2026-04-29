Samsun'da Emeklilerden Tepki: Emekliler Bugün Devletin Sırtında Yük Gibi Görülüyor

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şubesi, 1 Mayıs öncesinde semt pazarında bildiri dağıtarak açıklama yaptı. Şube Başkanı Başkanı Tacettin Aydın, "Yıllarca ülke kalkınmasına katkı sunmuş, sosyal güvenlik kurumlarına yüksek prim ödemiş emekliler bugün devletin sırtında yük gibi görülüyor. Hayatlarının son dönemi adeta zehir ediliyor" dedi.

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şubesi, salı günleri kurulan semt pazarında bildiri dağıtımının ardından pazar yeri girişinde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Tacettin Aydın, dünya işçi sınıfı ve ezilen halkların yeni bir 1 Mayıs'a hazırlandığını belirterek, "Ne yazık ki dünyamız, özellikle bizim coğrafyamız emperyalist saldırıların altında kan gölüne dönmüş durumda. Özellikle 1990 yılından itibaren tek kutuplu bir hale gelen dünyamızda emperyalizm gemi azıya almış, ne Birleşmiş Milletler'i, ne insan haklarını, ne de savaş etik kurallarını dinlemektedir. Dünyamız gittikçe gücü gücüne yeten kuralsızlığına doğru gidiyor" dedi.

Türkiye'deki tablonun da dünyadaki kötü gidişle paralel olduğunu ifade eden Aydın, "Çeyrek asırdır AKP iktidarı altındaki ülkemizde Cumhuriyet'in bütün birikimleri elden çıkarılmış, satılacak ne varsa satılmıştır. Devlet yönetiminde yasama, yürütme ve yargı erklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, parlamento işlevsizleştirilmiştir. Çalışma hayatı kuralsızlaştırılmış, grevler yasaklanmış, toplu sözleşmeler işlevsizleştirilmiş ve çalışanlar asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı üçgenine hapsedilmiştir" diye konuştu.

Aydın, işçilerin ücretlerini dahi alamadığı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sokaklar ücretini alamayan işçilerin eylemleri ile yankılanıyor. Ankara'nın göbeğinde yarı çıplak ve yalınayak günlerdir çözüm arayan işçilerle ilgilenen polis ve jandarmadan başka bir kamu kurumu yok. Haklarını talep eden işçiler cop, gaz ve gözaltılarla karşılaşıyor. Buna karşılık patronlara devlet bütçesinden kar garantili yatırımlar, sınırsız krediler, vergi afları ve ayrıcalıklar sunuluyor. Doğamız, ormanlarımız, zeytinliklerimiz maden projelerine kurban ediliyor" ifadelerini kullandı.

Muhalif kesimlere yönelik baskıların arttığını ve halk iradesinin yok sayıldığını söyleyen Aydın, emeklilerin durumuna da dikkat çekerek, "Emekliler sendikası olarak basın açıklaması yapıyoruz, genel sorunlardan sıra bulup kendi derdimizi anlatmaya ancak fırsat bulabiliyoruz. Yıllarca ülke kalkınmasına katkı sunmuş, sosyal güvenlik kurumlarına yüksek prim ödemiş emekliler bugün devletin sırtında yük gibi görülüyor. Hayatlarının son dönemi adeta zehir ediliyor" dedi.

Kaynak: ANKA