Samsun'da başıboş büyükbaş hayvanlar yol ortasında yürüdü, sürücüler hız düşürdü

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Samsun'da Elbistan Bulvarı'nda başıboş şekilde yürüyen büyükbaş hayvanlar, kazaya davetiye çıkardı.

Toybelen Sanayi Sitesi önünde meydana gelen olayda, büyükbaş hayvanların bulvarın iki şeridinde yol ortasında yürüdüğü görüldü. Yoldan geçen sürücüler, hayvanları fark etmelerinin ardından hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerledi. Bazı sürücüler ise muhtemel bir kazanın önüne geçmek için hayvanların geçişini bekledi.

Otlamadan döndükleri tahmin edilen büyükbaş hayvanların herhangi bir çobanın ya da sahibinin eşlik etmeden karayolunda ilerlemesi dikkat çekti. Sakin şekilde yürüyen hayvanlar, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçen bazı vatandaşlar, alışılmadık görüntüyü cep telefonlarıyla görüntülerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde başıboş hayvanların karayoluna çıkmasının sürücüler açısından ciddi risk oluşturabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı