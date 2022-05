Samsun'da Abladan Kardeşe İlk Canlı Vericili Karaciğer Nakli Yapıldı - Haberler

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Karadeniz bölgesinde ilk canlı vericili karaciğer nakli ameliyatı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (OMÜ Tıp Fakültesi ) yapıldı. OMÜ Karaciğer nakil öğretim üyelerinin takip ettiği İrem Kaba'nın 5 yıldır Wilson hastalığına yakalandığı ve son zamanlarda da hastalığının siroza çevirmesi üzerine, ablasının tüm kriterleri uygun olduğu için abla kardeş canlı vericili operasyon yapıldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibinin destekleriyle 19 Mayıs'ta canlı vericili karaciğer naklini yapan OMÜ Genel Cerrahi Karaciğer Nakli ünitesinin takip ettiği İrem Kaba'nın son zamanlarda hastalığının daha da ilerlemesi nedeniyle dokuları uyan ablasından canlı vericili karaciğer nakli yapıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, destek vermek için geldiği 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Ünitesindeki görevli hekim kadrosuna canlı vericili karaciğer nakli konusunda OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Anestezi Anabilim Dalınan Prof. Dr. Burcu Üstün ve diğer öğretim üyeleri asistanlar, ameliyathane hemşireleriyle birlikte 20 Mayıs'ta basın açıklaması yaptı.

"ÇOK BAŞARILI CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİ GERÇEKLEŞTİ"

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz şunları söyledi:

"OMÜ Tıp Fakültesi hastanesinde önemli bir olay için toplanmış bulunuyoruz. Sizleri bir konuda bilgilendireceğiz. Her şeyden önce ulusal kurtuluş savaşımızın başladığı Samsun'da 19 Mayıs haftasında bulunmaktan gurur ve onur duyuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün geldiği noktada ülkemizde son derece önemli işler yapıldı. Bugün de Samsun'da son derece önemli güzel bir iş yapıldı. Dolayısıyla bunu paylaşmak için burada bulunuyoruz. Bilindiği üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde karaciğer nakilleri kadavra üzerinden şimdiye kadar devam etmekteydi. Bugün ilk olarak bir canlı vericili karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirildi. Bu ameliyatı bizler, Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakil Enstitüsünden gelen bendeniz, Prof. Dr. Cemalettin Aydın, Doç. Dr. Adil Başkıran ile arkadaşlarımızın ameliyatına OMÜ'deki Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, Doç. Dr. Kağan Karabulut ve Operatör Dr. Mehmet Can Şahin'e sadece yardımcı olduk. Ameliyatı bu arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Son derece başarılı bir şekilde bir ameliyat oldu. Ameliyatı yapılan 19 yaşında genç bir kızımız. İrem Kaba isimli kızımız, bakır metabolizmasına bağlı Wilson hastalığı dediğimiz bir hastalığa sahipti. Şule Kaba, 21 yaşındaki ablasından karaciğerinin sağ lobunu alarak karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat son derece başarılı oldu. Hastalarımızın ikisi de yoğun bakımdalar. Vizit yaptığımızda her şeyin yolunda gittiğini istediğimiz gibi gittiğini söyleyebiliriz. Ben bunun ülkemize devletimize Samsun'a 19 Mayıs Üniversitesi'ne hayırlı olmasına ve bundan böyle daha büyük başarılara olanak sağlamasını ümit ediyorum. Bize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı OMÜ Rektörüne, dekana, başhekime ve etrafımızdaki tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

"ORGAN BULAMADIKLARI İÇİN HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR"

Ülkemizde organ bağış oranları son derece yetersiz. Avrupa'daki organ bağış oranlarının neredeyse 20/1 oranındadır. ve ülkemizde çok fazla karaciğer hastası var. 1 milyon nüfus başına en az 300 kişi karaciğer nakil ihtiyacı duyan karaciğer hastalığına sahip. Samsun'un nüfusu sanıyorum 1 milyon 500 bin var. 1 buçuk milyonun sırf Samsun'da 1 yılda karaciğer nakline ihtiyaç duyan hasta sayısı yaklaşık 45-50 kadar. Organ bağışı 3-5 adettir. Diğerleri organ bulamadıklarından dolayı bu hastalarımızı maalesef kaybediyoruz. Yaşam şansları varken aynı Mustafa Kemal Atatürk gibi, Mustafa Kemal Atatürk 1938'de vefat etti. O yıllarda karaciğer nakli yoktu. İlk karaciğer nakli 1963 yılında yapıldı. İlk karaciğer nakilleri başarısız ama 1967'den sonra başarılı karaciğer nakilleri yapılmaya başlanıldı. İşte bu insanlarla 21. Yüzyıl'da böyle bir şansları olduğu halde, buna ulaşamıyorlar. İşte bunun çözümü bir canlı vericiden karaciğer nakli. Bugün yaptığımız bu ameliyatta bir canlı donörü varsa bir akrabası verici olduğuna bu insanlara hayat sağlayacaktır. Karadeniz bölgesinde Samsun karaciğer nakli yapan bir merkez. Ama Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da, Artvin'de yok. Bu bölge sanıyorum ki değil bir buçuk milyon, 4-5 milyon vardır. Tokat, Amasya, büyük bir alana hitap eden bir merkez olacak. Ben ümit ediyorum ki çok fazla hasta popülasyonuna hizmet eden iyi bir karaciğer nakli merkezi olacaktır."

"BAŞARILI BİR OPERASYON OLDU"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise şunları söyledi:

"Böylesine başarılı bir operasyonu bu kadar önemli bir günde gerçekleştirdikleri için başta hocama teşekkür ediyorum. Aslında bu eylemi kendisi kadar kıymetli eylemde bulunduğu için iki üniversitenin birlikte bir eylem yapılmasına ön ayak olundu. Bu tek başına bizim için anlamlı ve değerli bir etkinliktir. Sezai hocam ekibiyle beraber teşrif ettiler. Hatta bütün ekibi teşrif ettiler. Oldukça başarılı bir ameliyat oldu. Şu veya bu şekilde organ nakline sıcak bakılmayan bir kültür içerisinde yaşıyoruz. Bu yeni bir açılım olacak. Canlıdan canlıya yeni bir açılım olacak. Hocamız dikkat çekti, Karadeniz bölgesinde Karaciğer nakli yapan herhangi bir merkez olmaması OMÜ'nün güçlü bir üniversiteye sorumluluk yüklemektedir. Hocamın yaptığı açıklamada bunu ortaya koymaktadır. Bundan sonraki operasyonlarda birlikteliğin sürdürülmesini diliyorum."

Ordu Ünye'den gelen ve 2012 yılından bu yana Wilson hastalığı nedeniyle OMÜ Karaciğer Nakli Polikliniğinde takip edilen İrem Kaba (19), 5 yıldır karaciğer sirozu nedeniyle takip ediliyordu. Son dönem karaciğer yetmezliği gelişen İrem Kaba'ya ablası Şule Kaba (21) tarafından verilen karaciğer operasyonunun başarılı geçmesi nedeniyle anne ve babası, "Öncelikle Doç. Dr. Oğuzhan hocamıza ve ekibine kızlarımız bize bağışladıkları için teşekkür ediyoruz. 8-9 senedir tedavi gören kızımız canlı vericiyle hayat buldu. Malatya'dan gelen ekibe de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.