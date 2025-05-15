Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'da 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlandı. 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler dahi hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır" dedi.

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü, Samsun'da Samsun Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Türk Eczacıları Birliği'nin katılımıyla kutlandı. 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, yaptığı konuşmada eczacılık mesleğinin önemine vurgu yaparak, sahte ve denetimsiz sağlık ürünlerine karşı uyarılarda bulundu.

Eczacılık mesleğinin Türkiye'deki geçmişinin 186 yıla dayandığını belirten Karacan, bu yıl aynı zamanda Samsun Eczacı Odası'nın kuruluşunun 69. yılını kutladıklarını söyleyerek, "Bizler için çok önemli olan bu günü Samsun ve Sinop'ta bine yakın meslektaşımızla birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz" diyen Karacan, mesleklerinin sağlık sisteminin en kritik bileşenlerinden biri olduğunu ifade etti.

"İlaç temininde tek güvenli adres eczanelerdir"

Karacan, sahte ilaçların halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekerek, "Sahte ilaçlar küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Uluslararası kuruluşlar tarafından sahte ilaç alanında rapor edilen suç sayısı 2021'e göre yüzde 38 oranında artış göstermiştir" dedi.

İlaç Takip Sistemi'nin her ilaç kutusuna özel kimlik verdiğini hatırlatan Karacan, "Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, orijinal ve güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir" diye konuştu.

"Vitaminler ve bitkisel ürünler eczacı danışmanlığında kullanılmalı"

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerinin kontrolsüz kullanımının arttığını belirten Karacan, özellikle internetten ve marketlerden alınan ürünlerin içeriklerinin çoğu zaman etiketle uyuşmadığını, hatta bazı ürünlerde zararlı ve yasaklı maddelere rastlandığını kaydetti.