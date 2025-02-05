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Samsun Adliyesi'nde Lösemili Çocuklar İçin Stant Açıldı

Samsun Adliyesi'nde Lösemili Çocuklar İçin Stant Açıldı
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Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından Samsun Adliyesi'nde açılan stant büyük ilgi gördü. Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, stantta alışveriş yaparak destek verdi.

Samsun Adliyesi koridorunda lösemili çocuklar yararına açılan stant büyük ilgi gördü.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Samsun Adliyesi eksi birinci katında stant açıldı. Standı ziyaret eden Samsun Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, alışveriş yaparak destek verdi. Başsavcı Kılıç, "Adliyemizde Lösemili Çocuklar Vakfı'nın değerli üyelerini misafir ediyoruz. Bu kardeşlerimiz adliyemizde açmış oldukları stantta lösemili çocuklar yararına hem sergi hem satış gerçekleştiriyorlar. Adliyemiz büyük bir adliye. Bugün itibarıyla da sergimizi açmış bulunmaktayız. Adliye personelimiz, hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve vatandaşlarımız sergimizi ziyaret edip alışveriş yapabilirler. Çocuklarımıza bir nebze de olsun katkıda bulunabilirler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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