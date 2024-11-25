Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi

Samsat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Samsat'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, 2025 yılı bütçesi ve diğer yıllara ait planlamaların değerlendirildiği Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2. olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Yaşar Artar başkanlık etti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Samsat Kaymakamı Yaşar Artar başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Müdürü Fahrettin Çelik ve İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar'ın yanı sıra birlik meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda 2025 yılı bütçesi ile birlikte, bütçe kararnamesi, 2024 yılı faaliyet raporu, 2025 yılı çalışma planı ve yatırım programı ile 2025 ve izleyen iki yılın yılık gelir ve gider bütçeleri oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca 2024 yılı için ek gelir gider bütçeleri oybirliği ile 2025 Yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede yol, su ve altyapı hizmetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Muhtarların söz alarak ihtiyaç ve talepleri iletmesi ve Kaymakam Yaşar Artar'ın teşekkür konuşması ile toplantı sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

70'inden sonra aradığı mutluluk başını yaktı
img

Tarık Akan'ın mezarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
img

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.