Samandağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Atatürk Büstüne çelenk sunmayla başlayıp, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kaymakamlık önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Aksu, Belediye Başkan vekili Tahsin Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Emniyet Amiri İbrahim Şekerci, Milli Eğitim Müdürü Erdem Yaşar, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samandağ Kaymakamlığı ve Samandağ Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu. Ardından, Jandarma Astsubay Üstçavuş Hanife Bora günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Daha sonra öğrenciler tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okundu. - HATAY