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Samandağ Belediyesi Ekipleri, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

ANKA - Yerel
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Samandağ Belediyesi Ekipleri, Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın talimatıyla, ilçedeki yol sorununu ortadan kaldırmak için uğraş veren belediye ekipleri, ana arter ve bağlantı yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın talimatıyla, ilçedeki yol sorununu ortadan kaldırmak için uğraş veren belediye ekipleri, ana arter ve bağlantı yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, Koyunoğlu Mahallesi'nde bulunan Çamlık Sokak'ta yol genişletme, büz döşeme, zemin düzenleme ve beton asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Beton asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yine halkımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Koyunoğlu Mahallesi'nde oldukça işlek bir sokak olan Çamlık Sokak'ta yol genişletme, su taşkınlarını önlemek amacıyla büz döşeme ve zemin düzenleme çalışmalarımızın ardından yolu beton asfalt ile kapladık. İlk günkü aşkla hizmet üretmeye, ilçemizin tüm sorunlarını çözmeye, halkımıza modern, kalıcı, geniş ve refah yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hususta emeği geçen Belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, mahalle halkımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

ANKA / Yerel

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