Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, Tomruksuyu Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Tomruksuyu sakinleriyle bir araya geldi. Eryılmaz, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyip, çözüm için gerekli talimatları verdi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Tomruksuyu sakinleriyle bir araya geldi. Eryılmaz, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyip, çözüm için gerekli talimatları verdi.

Başkan Eryılmaz, sosyal medyada hesaplarından ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tomruksuyu Mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Mahallemizin sorunlarını halkımızdan dinleyerek, problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesiyle ilgili çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ederek, yaralarımızı saracak ve ilçemizin her köşesini yeniden inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her ziyaretimizde bizleri ilgiyle karşılayan ve teveccüh gösteren, Tomruksuyu Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.