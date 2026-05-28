Haberler

Kaymakam Güldoğan bayram ziyaretlerinde bulundu

Kaymakam Güldoğan bayram ziyaretlerinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, gazi ve ilçe protokolü ile çeşitli kurumları ziyaret etti. Şehit ailesine ve gaziye sahip çıkılacağını vurgulayan Güldoğan, trafik uygulamasına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu, itfaiye, jandarma, emniyet, huzurevi ve hastanede görevli personel ile hastaların bayramını kutladı.

Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesi, gazi ve ilçe protokolü ile birlikte çeşitli kurumlara ziyaretlerde bulundu.

Bayram programı kapsamında ilk olarak Şehit Piyade Asteğmen Hakan Bozkurt'un ailesini ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, şehit ailesiyle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. Şehidi rahmet ve minnetle anan Güldoğan, aileye sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Program kapsamında Gazi Erdoğan Orak ve ailesini de ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Gazi Orak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaymakam Güldoğan, ayrıca Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katılarak sürücülerle bir araya geldi. Vatandaşlara trafik kurallarına uyulması, hız limitlerine dikkat edilmesi ve emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi yönünde uyarılarda bulunan Güldoğan bayram yolculuklarının güvenli geçmesi temennisinde bulundu.

Trafik tedbirlerini yerinde inceleyen Kaymakam Güldoğan, görevli personelin de bayramını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. İlçe protokolü ile birlikte Salihli İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzurevi ve Salihli Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Güldoğan, personelin ve hastaların bayramını kutladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu vekillere yazı gönderdi! Özgür Özel küplere binecek
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Erkek öğrencilerini istismardan 38 yıl ceza alan öğretmen tahliye edildi

5 erkek öğrencisini istismar eden öğretmene mahkemeden şok karar
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel

G.Saraylıların hayalleriyle oynadı

Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Görüntü bugün kaydedildi!
Aboubakar Bursaspor'a imza atmaya çok yakın

Türkiye'deki yeni takımı çok şaşırtır! Yine bir şampiyona gidiyor

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

Ne Meclis ne de Genel Merkez! İlk bayramlaşmayı bakın nerede yaptı