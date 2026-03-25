Haberler

Salihli huzurevi sakinleri hünerlerini sergiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde huzurevi sakinlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salihli Huzurevi Müdürlüğü sakinlerinin hazırladığı dekoratif ahşap süslemeciliği ve kumaş boyama ürünlerinin yer aldığı sergi, yoğun ilgi gördü. Serginin açılışına Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan da katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Güldoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, huzurevi sakinlerinin büyük emek vererek hazırladığı eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Etkinlikte Kaymakam Güldoğan tarafından huzurevi sakinlerine madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program kapsamında huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi de izleyenlerden alkış aldı.

Sergi açılışına ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz ile Huzurevi Müdürü Seyfettin Erkaya ve çok sayıda davetli katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
