Kaymakam Güldoğan, Şehit Er Hüseyin Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Tunceli'de şehit olan Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir'i şehadetinin sene-i devriyesinde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Özdemir'in ailesini evinde ziyaret etti.

Tunceli'de 1997 yılında terör örgütüyle girdiği çatışma sonucu şehit olan Salihlili Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir'in şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin annesi Firdevs ve babası Hasan Özdemir'i evinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, "Vatan size minnettardır" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey'in yer aldığı ziyaret İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu. - MANİSA