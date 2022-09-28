Sakarya haber... Kaymakam Sakarya 4-6 yaş Kur'an Kursunu ziyaret etti

6 yaş çocukların eğitim gördüğü Kur'an Kurslarını ziyaret ederek verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Çatak İlçe Müftülüğüne bağlı okul öncesi ve değerler eğitimi verildiği 4-6 yaş Kur'an Kurslarını ziyaret etti. Burada verilen hizmetler hakkında İlçe Müftüsü Abdullah Uzel'den ve öğretmenlerden bilgiler aldı. Minik öğrenciler ile tek tek sohbet eden Kaymakam Sakarya, kurs öğretmenlerinden verilen eğitim hakkında bilgiler alarak öğrencilere Çatak İlçe Müftülüğü tarafından temin edilen 'Tahin Pekmez' adlı kitap setini dağıttı. Kurslarda, çocukların daha erken yaşta dini bilgilere kavuşacaklarını ve öğrendiklerinin hayatta da faydalı olacağını ifade eden Kaymakam Sakarya; "Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın her konuda donanımlı olarak yetişmeleri gerekmektedir. Çocuklarımızın kişiliklerinin oluşmaya başladığı dönemde Kur'an-ı Kerimle tanıştırmak, milli, manevi ve kültürel değerleri paylaşmak çok önemlidir. Sağlam temelle yetişen çocuklar gelecekte çok daha iyi yerlere gelmektedirler" dedi.

İlçe Müftüsü Abdullah Uzel; "İlçe müftülüğümüze bağlı merkez mahallerimizden Adnan Menderes ve Bahçelievler mahallesinde 2 ayrı kursumuz bulunmakta. Kurslarımızda deneyimli öğretmenlerimiz tarafından 40 öğrencimize hem okul öncesi hem de değerler eğitimi veriliyor. Valimiz Ozan Balcı'nın vermiş olduğu destek sonucunda çocuklarımızın daha kolay öğrenmeleri için 'Tahin Pekmez' kitap seti temin ettik. Kaymakamımız tarafından öğrencilerimize dağıtımını yaptık" dedi.

Kaymakam Sakarya, çalışmalarından dolayı İlçe Müftüsü Abdullah Uzel'e ve öğretmenlere teşekkür ederek kurstan ayrıldı. - VAN