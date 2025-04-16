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Sakarya'da Jandarma, Arızalanan Kamyonete Yardım Eldesi

Sakarya'da Jandarma, Arızalanan Kamyonete Yardım Eldesi
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Sakarya'nın Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolunda arızalanan bir kamyonet sürücüsüne jandarma ekipleri yardım etti. Jandarma, sürücüyü direksiyon başında bırakarak kamyoneti iterek yolun kenarına çekmesine yardımcı oldu.

Sakarya'da kara yolunda arızalanarak yolda kalan kamyonet sürücüsünün yardımına jandarma ekipleri koştu. Ekipler, yolda arızalanan kamyoneti iterek sürücüye yardım etti.

Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolunda seyreden kamyonet, Akyazı gişeleri mevkiinde arızalanarak yolda kaldı. Durumu fark eden Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sürücünün yardımına koştu. Ekipler sürücüsü direksiyon başına geçen aracı iterek yolun kenarına çekmesine yardım etti. Jandarmanın örnek davranışı ise o esnada bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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