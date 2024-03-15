İftar sonrası dinlenmek için odasına çekilen gencin cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan ve dün akşam iftar sonrasında odasına gittikten bir süre sonra yerde hareketsiz şekilde bulunan 29 yaşındaki Musa Alkışçı hayatını kaybetti.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Musa Alkışçı, dün akşam iftar yemeğinin ardından odasına gitti. Bir süre sonra odaya giren aile, Musa Alkışçı'yı yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

YAKIN ZAMANDA ANJİYO OLMUŞ

Bir süre önce anjiyo olduğu öğrenilen ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen talihsiz genç, Adapazarı Mithatpaşa Ulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.