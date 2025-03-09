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Sakarya'da Bahar Havasıyla Parklar Dolu

Sakarya'da Bahar Havasıyla Parklar Dolu
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Sakarya'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara akın etti. Güneşli havanın keyfini çıkaran aileler, çocuklarıyla birlikte dışarıda vakit geçirirken, yürüyüş yapmayı da ihmal etmediler.

Sakarya'da havaların ısınmaya başlamasıyla beraber bazı vatandaşlar soluğu parklarda aldı. Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlardan bazılar yürüyüş yaparken bazıları da çocuklarıyla eğlendi.

Sakarya'da hafta sonu güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen bazı vatandaşlar soluğu parklarda aldı. Şehrin Aziz Duran Parkı'na adeta akın eden vatandaşlardan bazıları banklarda oturarak, bazıları yürüyüş yaparak bazıları da çocuklarıyla eğlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Çocuklarını parka getiren Burak Ertem, "Cemrenin düşmesi ve havaların ısınmasıyla beraber çocuklar hasret gidermek için dışarıda. Kış ayları nedeniyle uzun zamandır evlerdeydik. Şimdi dışarıya çıktılar. Dışarda oyun oynamayı çok seviyorlar. Parklarda çok kalabalık. Bizde bu güneşli günü değerlendiriyoruz. İnşallah Ramazan ayını bu şekilde geçireceğiz. Havalar önümüzdeki haftalarda biraz daha ısınıyor. Sıcaklıkların artmasıyla beraber daha çok dışarılarda olmaya çalışacağız. Her şey çocuklarımız için" dedi.

"Artık kış ayından bahar ayına doğru geçmeye başlıyoruz"

Havaların ısınmasından dolayı mutluluğunu belirten Muhammet Ali Mumcu, "Havalar ısınınca bizde mutlu oluyoruz. Artık kış ayından bahar ayına doğru geçmeye başlıyoruz. Havalar ısınınca evden dışarıya çıkmaya başlıyoruz. Sevdiklerimizle dışarıda zaman geçiriyoruz. Bugünde ailecek dışarıya çıkıp hava alalım dedik. İnsan dışarıya çıktıkça aktivite yapmayı planlıyor. Havalar çok sıcak olduğu için insanlar mutlu oluyor" derken oğlu Ömer Mumcu ise, "Havalar güzel. Tam oyun oynama havası var. Bazı sporlar için güzel bir hava. Havaların güzel olmasından dolayı mutluyum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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