10 yıllık akraba iftarı geleneği 500 kişilik katılımla gerçekleşti

Sakarya'nın birçok ilçesinden gelerek imece usulüyle yapılan geleneksel iftarda yaklaşık 500 kişi hem akrabaları ile bir araya gelerek güzel vakit geçirdi hem de tanışmadığı akrabaları ile tanışma fırsatı buldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde on yıldır resmi olarak faaliyetlerini sürdüren Akrabalar Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayının manevi ikliminde düzenlediği iftar sofrasıyla farklı bölgelerde yaşayan akrabaların tanışmasına vesile oldu. Hendek Dikmen köyü, Dokurcun ve Yörükyeri gibi bölgelerden gelen 500 davetli, Hendek ilçesinde düzenlenen organizasyonla bağlarını güçlendirdi.

"Birlik ve beraberlikten kuvvet doğar"

Programın ev sahipliğini yapan Dernek Başkanı Gülşen Köseoğlu, köklerinin Trabzon Şalpazarı'na dayandığını belirterek, "Asas sülalesi olarak Korsan Mualil'in torunlarıyız. Derneğimizin 10 senedir resmiyeti var ve bu tarz iftarları geleneksel hale getirdik. Amacımız akrabalarımızla bir araya gelip tanışmak ve kaynaşmak. Bu organizasyonlar sayesinde Hendek, Dokurcun ve Akyazı gibi bölgelerdeki tanımadığımız akrabalarımızla tanışma fırsatı buluyoruz. Gençlerimiz için eğlence amaçlı etkinlikler de düzenliyoruz. Herkese tavsiyem; bir araya gelsinler, çünkü birlik ve beraberlikten kuvvet doğar" dedi.

"Bu geleneği her yıl sürdürmeyi hedefliyoruz"

Dernek üyesi Hüsamettin Abay ise akrabalık bağlarının korunmasının önemine dikkat çekerek, "İyi bir akraba topluluğu olarak bu derneği kurduk. Günlük hayatın ve iş mücadelesinin içinde birbirimizi unutmamak adına bu buluşmalar çok değerli oluyor. Her Ramazan olduğu gibi bu sene de bir aradayız. Bu geleneği her yıl sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

