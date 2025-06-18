Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yıl Dönümü Kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanı Bedirhan Başak ve beraberindeki sahil güvenlik personeli, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Ahmet Odabaş, denizlerin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43 yıllık başarılı geçmişine vurgu yaptı. Odabaş, "Denizlerimizde güvenliğimizin teminatı olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanı Bedirhan Başak ise Kaymakam Odabaş'a nazik kabulü ve iyi dilekleri için teşekkür etti. Başak, bölgedeki çalışmalar hakkında da kısa bir bilgilendirme yaptı.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BALIKESİR