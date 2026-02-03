Haberler

Tomarza'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü

Tomarza'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tomarza'da düzenlenen 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse projesi yoğun ilgi gördü.

Tomarza'da düzenlenen 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse projesi yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında katılımcılara ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Tomarza Kaymakamlığı koordinesinde, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile başlatılan 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse' projesi kapsamında Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu'nda program düzenlendi. Ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme konularında katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

Programa, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza TSM Başkanı ve hastane başhekiminin yanı sıra ilçemizde görevli hekim ve öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza