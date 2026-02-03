Tomarza'da Sağlıklı Yaşa Projesi İlgi Gördü

Tomarza'da düzenlenen 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse projesi yoğun ilgi gördü. Proje kapsamında katılımcılara ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

Tomarza Kaymakamlığı koordinesinde, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği ile başlatılan 'Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Gülümse' projesi kapsamında Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu'nda program düzenlendi. Ağız ve diş sağlığı, hijyen ve sağlıklı beslenme konularında katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

Programa, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza TSM Başkanı ve hastane başhekiminin yanı sıra ilçemizde görevli hekim ve öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ