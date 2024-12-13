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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda yaralanan jandarmaları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda yaralanan jandarmaları ziyaret etti
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Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan iki jandarmayı tedavi gördükleri hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, duruşma salonunda bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 2 jandarmayı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıda yaralanıp Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ı ziyaret etti. Hastane çıkışı Bakan Memişoğlu açıklama yapmazken, Bursa Adliyesi'ne giderek saldırının gerçekleştiği duruşma salonunu inceledi. Burada bilgi aldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne geçen Memişoğlu, tedavi gören diğer yaralı asker Uğur Bulut'u ziyaret etti. Yaralı askerler hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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