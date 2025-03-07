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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Diyarbakır'da Cuma Namazı Kıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Diyarbakır'da Cuma Namazı Kıldı
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde cuma namazı kıldı. Ziyaretinde Vali Zorluoğlu ve milletvekilleri de yer aldı.

Diyarbakır'da bir dizi incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, cuma namazını Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde kıldı.

Bakan Memişoğlu'na Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve kurum amirleri eşlik etti. Cuma namazı çıkısı avluda kendisi selamlayan vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Memişoğlu, fotoğraf çekiminin ardından camiden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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