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Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Düzenlendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda konuşmalar yapıldı, halk oyunları gösterisi yapıldı ve resim sergisi açıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Turizm Haftası dolayısı ile program düzenlendi.

Tarihi evleriyle ünlü ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında bulunan Safranbolu'da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısı ile Eski Çarşı'da bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Yavuz, Turizm Haftasının farklı destinasyonlara sahip Karabük ve Türkiye'ye başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Yavuz, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alarak bir açık hava müzesi niteliği taşıdığını ifade etti.

Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu aktaran AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, "Safranbolu insanlığın ortak mirasıdır. Bu da bize 2 kat sorumluluk yüklüyor. Hem kendi turizm markamızı koruyacağız hem de ortak mirası ayakta tutacağız" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile devam programda protokol üyeleri Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizdiği resimler sergilendi. Program lokum ve zerde kazanının kaynatılması ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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