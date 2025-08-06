Sadık Köpek, Sahibi Öldükten Sonra Mezarlığı Terk Etmedi

Sadık Köpek, Sahibi Öldükten Sonra Mezarlığı Terk Etmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatını kaybeden Muğdat Esener'in mezarından ayrılmayan köpeği, sanatçı Ceylan Ertem tarafından sahiplendi. Köpek, sahibinin cenazesi sonrası mezarlıkta günlerce bekledi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatını kaybeden sahibi Muğdat Esener'in mezarından ayrılmayan sadık köpek, sanatçı Ceylan Ertem tarafından teslim alındı.

Van'da yaşayan ve hayvansever kişiliğiyle bilinen 27 yaşındaki Muğdat Esener, kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Esener'in cenazesi, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında 21 Temmuz'da toprağa verilirken, 4 yıl önce sahiplendiği köpeği ise defin işleminin ardından mezarlığı terk etmedi. Sahibinin mezarı başında günlerce bekleyen köpeğin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine sanatçı Ceylan Ertem sahiplendirmek üzere harekete geçti.

Sanatçı Ertem'in girişimleri üzerine Ahbap Derneği üyeleri tarafından teslim alınan köpek, İzmir'e götürüldü. Köpek burada Ertem'e teslim edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP Manisa'da neler oluyor? Ferdi Zeyrek'in eşiyle ilgili iddialar il başkanını kızdırdı

Ferdi Zeyrek'in eşine kapıları kapattı: Ahde vefa diye....
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş

Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.