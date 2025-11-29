Saat Tamirciliğinin Son Ustası: Ali Bora'nın Çırak Yetiştirme Çağrısı

İstanbul'da 20, Kilis'te 30 yıl olmak üzere yarım asırdır saat tamirciliği yapan Ali Bora, çırak yetişmediği için mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kilis'te 3 metrekarelik dükkanında 30 yıldır saat tamirciliği yapan, meslekte toplam 50 yılı geride bırakan Ali Bora, yarım asırdır zamana ayar veren usta olarak kente hizmet etmeyi sürdürüyor.

"Biz bu meslekte son ustalarız"

Çırak bulmanın artık neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyen Ali Usta, "Maalesef çırak yetiştirme olayı bitti. Biz bu meslekte herhalde sonuz. Meslekler bitmesin, kaybolmasın istiyorum" dedi.

Mesleğini 50 yıldır severek yaptığını belirten Bora, işin sanıldığı kadar kolay olmadığını dile getirerek, "Bu iş çok hassas ve sabır gerektiriyor. Bazen iki-üç gün bir parçayla uğraşırsın. Para için yapılacak bir iş değil, tamamen zevk ve severek yapılırsa yapılır" şeklinde konuştu.

"Gençler okusun ama bir meslek de öğrensin"

Gençlere de çağrıda bulunan usta saatçi, "Merakları varsa gelsinler, biz öğretiriz. Hem okusunlar hem de meslek öğrensinler, kollarına bir altın bilezik taksınlar. Kahvede oturacaklarına bir işin ucundan tutsunlar" ifadelerini kullandı.

Sadece saatçilik için değil, tüm mesleklerin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Bora, "Bir tarlası varsa eksin biçsin. Bizim zamanımızda 'eti senin kemiği benim' derlerdi. İyi bir sanatkar öyle yetişirdi. Sonradan sanatkar olunmaz. Biz hiç kimsenin yapmak istemediği ince işleri yapıyoruz. Saatçilik ince eleyip sık dokuyan bir meslek. Meslekler ölmesin, devam etsin" diye konuştu.