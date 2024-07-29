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Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük'ün cenazesi Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük son yolculuğuna uğurlandı.

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük 57 yaşında hayatını kaybetti. Murat Küçük'ün cenazesi Hulusi Akar Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, parti yönetimi, Küçük'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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