Rusya ve ABD İstihbarat Başbakanları Arasında Görüşme

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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, CIA Başkanı John Ratcliffe ile telefonda görüştüklerini ve işbirliği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Başkanı John Ratcliffe ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Birbirimizi istediğimiz zaman arayarak, ilgilendiğimiz meseleleri görüşme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Başkanı John Ratcliffe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Narişkin yaptığı açıklamada, "ABD'li mevkidaşımla bir telefon görüşmesi yaptım ve birbirimizi istediğimiz zaman arayarak ilgilendiğimiz meseleleri görüşme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Rus medyasına göre, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin'in CIA başkanıyla bilinen son görüşmesi Mart ayında gerçekleşmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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