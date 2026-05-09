Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Zafer Günü' kutlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs Zafer Günü, "Ölümsüz Alay" yürüyüşü ile kutlandı.

Sovyetler Birliği tarafından "Büyük Vatan Savaşı" olarak adlandırılan 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 81. yıl dönümü, Ankara'da da Rusya Büyükelçiliği'nin düzenlediği programla kutlandı. Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşen Zafer Günü ile kutlamalarında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları, 2. Dünya Savaşı'na katılan aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıyarak marşlar söyledi.

Anma yürüyüşünün ardından bir konuşma yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Zafer Bayramı'nın önemine dikkati çekerek, "Bu, vatanımızın ve diğer ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayan, onları faşizm belasından kurtaran herkese anma ve minnettarlık borcumuzu yerine getirdiğimiz bir bayramdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

