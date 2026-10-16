Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6,9'luk deprem sonrası tsunami riski oluşmadı

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan Kamçatka Yarımadası olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) yapılan açıklamada, sarsıntının Türkiye saati ile 06: 35'te, 130 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyururken, JMA'dan yapılan açıklamada sarsıntının 160 kilometre derinlikte kayda geçtiği ifade edildi. Depremin herhangi bir hasara ya da can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı