Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan ikinci gemi de İstanbul'a ulaştı - Haberler

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Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan ikinci gemi de İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Altunbaş - Yerel
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Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisinin dün İstanbul Boğazı'na ulaşmasının ardından bugün de Azak Denizi Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de boğaza ulaştı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşlardan dolayı ayçiçek yağı yüklü gemilerin yola çıkamaması nedeniyle sosyal medyada yeterli yağ stoğu olmadığı iddiaları ortaya çıkmış ve vatandaşlar marketlere akın ederek kapış kapıl ayçiçek yağı almışlardı.

İKİNCİ GEMİ DE İSTANBUL BOĞAZI'NA ULAŞTI

Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. Bugün ise Azak Denizi Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı.

GEÇİŞİNİ 1 SAATTE TAMAMLADI

M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisi, Kerch Kanalı'nı geçerek saat 20.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı. Ayçiçek yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 1 saatte geçişini tamamladı. Rusya'dan gelen ikinci ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisinin, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlamasının ardından 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması planlanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Yerel

İstanbul Boğazı, İstanbul, Rusya, Gemi, Yerel, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

ÖMER ÇELİK:

Aferin akepeye

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juzen sari:

bu yag 1 gün bile yetmez çok az gelmiş türkiye yağ kullanma oranlarını araştirin

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Rahim Çalış :

AMAN HA BU YAĞLARI BİME A101 E VERMEYİN ANINDA DEPOYA SAKLARLAR MİLLET YAĞ KITLIĞI ÇEKİNCE 10 KATI FİYATA SATARLAR BİMDE 1 TANE BİLE YAĞ YOK HEPSİNİ BİM ÇALIŞANLARI DEPOYA SAKLAMIŞ KAÇ DEFA BASKIN YAPTILAR HEPSİNE

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