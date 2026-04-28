Rus ve Ukraynalı turistler Çankırı'yı gezdi

Rusya ve Ukrayna'dan Çankırı'ya gelen turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etti. Kafile, gezi programına yerin yaklaşık 150 metre altında bulunan ve şifa kaynağı olarak bilinen tuz mağarasını ziyaret ederek başladı. Ardından Çankırı Kilim Müzesini gezen turistler, kentin geçmişine dair önemli eserleri inceleme fırsatı buldu. Tarihi Çankırı evleri ve çeşitli müzeleri de ziyaret eden kafile, ibadet yerlerini gezip yöresel lezzetleri tadarak kentin kültürel zenginliklerini gördü. Tur, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı