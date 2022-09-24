Rus turistin camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdiği anlar kamerada Camiye elinde kazma ve ayakkabıyla giren Rus turist sınır dışı edildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir camiye sabah namazında cemaat namaz kılarken elinde kazma ve ayakkabısıyla giren alkollü turist sınır dışı edildi.

Rus turistin camiye elinde kazma ve ayakkabıyla girdiği anlar kamerada

Camiye elinde kazma ve ayakkabıyla giren Rus turist sınır dışı edildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir camiye sabah namazında cemaat namaz kılarken elinde kazma ve ayakkabısıyla giren alkollü turist sınır dışı edildi.O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İlginç olay Gündoğdu mahallesinde bulunan Hacı Ayşe Çetin Cami'inde yaşandı. Erinilen bilgiye göre sabah namazında cemaat namaz kılarken duvardan atlayarak giren ve alkollü olduğu iddia edilen Rus turist, cami müştemilatından aldığı kazmayı da alarak ayakkabıyla camiye girdi. Cemaatin namaz kıldığı anlarda önce cami kazmayı duvar kenarına bırakıp sonra camları kapatmaya çalışan turistin camiye girişi, o anda olaya şahit olan caminin karşısındaki güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti.

Camiye giren güvenlik görevlileri duvara bırakılan kazmayı alıp Rus turisti camiden çıkardı. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yakalanan Rus uyruklu turist mahkeme tarafından sınır dışı edildi.