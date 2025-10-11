Ruh Sağlığı ve Damgalama Üzerine Söyleşi Düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında "Damgalanma ve Ruh Sağlığı" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Programa, EBYÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, ruh sağlığı alanında toplumda sıkça karşılaşılan damgalanma olgusunun bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, damgalanmayı azaltma yolları ve ruh sağlığının korunmasında toplumsal farkındalığın önemi ele alındı.

Etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler Doç. Dr. Akkuş'a yönelttikleri sorularla konuya ilişkin farkındalıklarını artırma fırsatı buldular.

Söyleşinin sonunda Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Damgalamanın olmadığı bir hayat diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamlayarak, ruh sağlığı konusunda empati ve anlayış temelli bir toplumun önemine dikkat çekti. - ERZİNCAN