Haberler

Ruh Sağlığı ve Damgalama Üzerine Söyleşi Düzenlendi

Ruh Sağlığı ve Damgalama Üzerine Söyleşi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında 'Damgalanma ve Ruh Sağlığı' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Doç. Dr. Mustafa Akkuş'un katılımıyla yapılan etkinlikte, ruh sağlığı üzerindeki damgalanmanın etkileri ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında "Damgalanma ve Ruh Sağlığı" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Programa, EBYÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, ruh sağlığı alanında toplumda sıkça karşılaşılan damgalanma olgusunun bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, damgalanmayı azaltma yolları ve ruh sağlığının korunmasında toplumsal farkındalığın önemi ele alındı.

Etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler Doç. Dr. Akkuş'a yönelttikleri sorularla konuya ilişkin farkındalıklarını artırma fırsatı buldular.

Söyleşinin sonunda Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Damgalamanın olmadığı bir hayat diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamlayarak, ruh sağlığı konusunda empati ve anlayış temelli bir toplumun önemine dikkat çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
DEM Partili Buldan: Komisyondan İmralı'ya 5 kişi gidecek, Öcalan özel konuşacak

Komisyondan İmralı'ya kim gidecek? Detaylar Buldan'dan geldi
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.