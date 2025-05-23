RTÜK Üyelikleri İçin Seçim Sonuçları Açıklandı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçimde AK Parti, CHP ve İYİ Parti gruplarından birer üye seçildi. Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, RTÜK'te boşalacak olan ve Ak Parti, CHP ve İYİ Parti gruplarına düşen birer üyelik için Genel Kurulun 21 Mayıs tarihli 90'ıncı birleşiminde yapılan seçimin sonucunda RTÜK üyeliklerine AK Parti Grubunda Hasan Davulcu, CHP Grubunda Tuncay Keser ve İYİ Parti Grubunda Ahmet Can Buğday seçildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel