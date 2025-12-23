Haberler

RTEÜ'de hamsi şöleni düzenlendi

Güncelleme:
RİZE, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) 'Hamsi Şenliği' düzenlendi.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler düzenlenen hamsi şöleninde bir araya geldi. 200 üniversite öğrencisinin katıldığı şenlikte ızgara üzerinde pişirilen 50 kilo hamsi öğrencilere ikram edildi. Düzenlenen hamsi şenliğine; RTEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, Pazar Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Adil Bakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'ÖĞRENCİLERİMİZE MORAL OLSUN İSTEDİK'

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, hamsi şenliğin öğrencilere moral olduğunu ifade ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hamsi şenliği planladık. Öğrenci topluluklarımızla birlikte etkinlik düzenledik. Hamsi döneminde sınav öncesinde moral olsun istedik. Öğrencilerimizin katılımıyla şenliğimizi gerçekleşirdik. Bu yıl daha düzenli bir etkinlik olduö dedi.

'GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDU'

Öğrencilerden Mehmet Koparan, "Okulumuz adına güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımızla geldik ve memnun kaldıkö ifadelerini kullandı.

'MEMNUN KALDIK'

Eren Yüksel, üniversite adına eğlenceli bir etkinlik olduğuna değinerek, "Projemizin amacı sosyalleşmekti. Bir de okula bir etkinlik kazandırmak istedik. Bu yıl biraz daha organize olduk, daha çok kişi geldiö dedi.

Ufuk Göçmez ise, "Üniversitemizin bu etkinliğini çok seviyoruz. Her yıl yapılıyor, çok da memnunuz. Rektörümüze ve dekanımıza teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
