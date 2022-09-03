Roman vatandaşlara mesleki eğitim atölyesi kurulacak

Düzce'de Roman vatandaşlar başta olmak üzere örgün eğitim dışında kalan gençlerin meslek sahibi olarak istihdam edilmelerini sağlayacak Kültürleriyle Renkli, Yetenekleriyle Farklı, Meslekleriyle Güçlü Romanlar projesi için imzalar atıldı.

Düzce'de Roman vatandaşlar başta olmak üzere örgün eğitim dışında kalan gençlerin meslek sahibi olarak istihdam edilmelerini sağlayacak Kültürleriyle Renkli, Yetenekleriyle Farklı, Meslekleriyle Güçlü Romanlar projesi için imzalar atıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yeni projelerin imzası atıldı.

Düzce Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzce İl Özel İdaresi, Düzce İŞKUR Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ortaklığında, Düzce SYDV, Roman Kadınlar Derneği ve Deniz Atı Kadın Dayanışma Derneği iştirakinde gerçekleştirilecek olan Kültürleriyle Renkli, Yetenekleriyle Farklı, Meslekleriyle Güçlü Romanlar Projesi hayata geçiriliyor.

Projede; Sosya-ekonomik açıdan dezavantajlı Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerinin ve gelir düzeylerinin arttırılarak sosyal yardım alanların sayısının ve işsizlik oranlarının azaltılması. İstihdam edilen Roman vatandaşların sosyal ayrışmaya maruz kalmamaları için eğitimlerle sosyal entegrasyonu sağlanacak.

Tekstil üzerine açılacak olan mesleki eğitim atölyesinde başta Roman vatandaşlar olmak üzere meslek sahibi yapılacak ve kurulacak olan kooperatif bünyesinde çalışıp, üretip kazanacaklar. - DÜZCE