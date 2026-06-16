Roman toplumunun beklenti ve talepleri Bakanlık'ta ele alındı

ROM-KON Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye gerçekleştirilen ziyarette Roman toplumunun beklentileri ve yürütülen çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Romanlar Konfederasyonu (ROM-KON) Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Roman toplumunun beklenti ve talepleri ele alınırken, çeşitli konular üzerine istişarelerde bulunuldu. Yapılan görüşmeye ilişkin paylaşım yapan ROM-KON Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, "Görüşmemizde; Roman politikasının dünü, bugünü ve yarını başta olmak üzere birçok önemli konu üzerine istişarelerde bulunduk. Romanlar Konfederasyonu'nun geçmiş ve gelecekteki çalışmalarını, toplumumuzun beklentilerini ve taleplerini anlattığımız verimli, karşılıklı sohbet gerçekleştirdik. Bakanımıza değerli destekleri ve gösterdikleri yakın ilgi için şükranlarımızı sunar, yeni görevinde başarılar dileriz. Görüşmemizde bizleri yalnız bırakmayan Bakanlık Danışmanı İbrahim Yasin Kırıcı, ASHB Danışmanı Mehmet Selçik, konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar başta olmak üzere Kadın Meclisi Başkanı Ersoy Esra, Kadın Kolları Başkanı Sibel Gün Çabuk, istişare kurul üyelerimize, bölge temsilcilerimize ve il temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı