Haberler

Roman toplumunun beklenti ve talepleri Bakanlık'ta ele alındı

Roman toplumunun beklenti ve talepleri Bakanlık'ta ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ROM-KON Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek Roman toplumunun beklentileri ve yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

ROM-KON Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye gerçekleştirilen ziyarette Roman toplumunun beklentileri ve yürütülen çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Romanlar Konfederasyonu (ROM-KON) Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede Roman toplumunun beklenti ve talepleri ele alınırken, çeşitli konular üzerine istişarelerde bulunuldu. Yapılan görüşmeye ilişkin paylaşım yapan ROM-KON Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, "Görüşmemizde; Roman politikasının dünü, bugünü ve yarını başta olmak üzere birçok önemli konu üzerine istişarelerde bulunduk. Romanlar Konfederasyonu'nun geçmiş ve gelecekteki çalışmalarını, toplumumuzun beklentilerini ve taleplerini anlattığımız verimli, karşılıklı sohbet gerçekleştirdik. Bakanımıza değerli destekleri ve gösterdikleri yakın ilgi için şükranlarımızı sunar, yeni görevinde başarılar dileriz. Görüşmemizde bizleri yalnız bırakmayan Bakanlık Danışmanı İbrahim Yasin Kırıcı, ASHB Danışmanı Mehmet Selçik, konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar başta olmak üzere Kadın Meclisi Başkanı Ersoy Esra, Kadın Kolları Başkanı Sibel Gün Çabuk, istişare kurul üyelerimize, bölge temsilcilerimize ve il temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi

Trump'tan şimdi de "vize" darbesi! Resmen ABD'ye gidemedi
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Bungalov tatili kabusa döndü! Küçük çocuğun durumu ağır
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde

Eşini 31 bıçak darbesiyle öldürüp, fotoğrafını ablasına atmış
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Jhon Duran için resmi açıklama geldi!
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi